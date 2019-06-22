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У німецькому Аахені 40 тисяч осіб протестували проти змін клімату

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. На вулиці німецького міста Аахен на підтримку акції з боротьби зі змінами клімату вийшли десятки тисяч учасників. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

У німецькому Аахені 40 тисяч осіб протестували проти змін клімату

"У п'ятницю, 21 червня, на підтримку акції з боротьби зі змінами клімату та за якнайшвидше припинення видобування вугілля. За даними організаторів акції з протестного руху школярів Fridays for Future ("П'ятниці заради майбутнього". - ред.), у "найбільшій подібній кліматичній демонстрації у ФРН" беруть участь від 35 до 40 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

Демонстрація в Аахені стала першою міжнародною кліматичною акцією руху. До протестів приєдналися активісти з інших організацій. Для участі в акції у місто приїхали громадяни 17 країн, серед яких Нідерланди, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Польща, Чехія, Австралія, Індія та Філіппіни.

За оцінками організаторів, на вулиці міста вийшли до 40 тисяч людей.

Місцем проведення демонстрації став саме Аахен, оскільки поруч з ним розташовані вугільні кар'єри Гарцвайлер і Гамбах. Окрім того, за декілька кілометрів від нього розташована бельгійська атомна електростанція "Тіанж".

Нагадаємо, у ФРН тисячі жителів вийшли на акції за "порятунок інтернету".

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