У ФРН тисячі жителів вийшли на акції за "порятунок інтернету"

КИЇВ. 23 березня. УНН. Десятки тисяч жителів Німеччини прийняли в суботу, 23 березня, участь в акціях протесту проти реформи авторського права в Євросоюзі, яка, як побоюються її критики, призведе до обмеження свобод в інтернеті. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW, а також на видання Bild.