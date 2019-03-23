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У ФРН тисячі жителів вийшли на акції за "порятунок інтернету"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Десятки тисяч жителів Німеччини прийняли в суботу, 23 березня, участь в акціях протесту проти реформи авторського права в Євросоюзі, яка, як побоюються її критики, призведе до обмеження свобод в інтернеті. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW, а також на видання Bild.

У ФРН тисячі жителів вийшли на акції за "порятунок інтернету"

У Мюнхені, за даними поліції, на вулиці вийшло 40 тисяч людей, які несли плакати: “Врятуй свій інтернет” і “Не ламайте інтернет”.

У Кельні на акцію вийшло близько 10 тисяч чоловік. У Гамбурзі, Ганновері, Берліні, Дюссельдорфі організатори нарахували декілька тисяч учасників.

Акції на захист вільного інтернету проводяться в Німеччині вже кілька тижнів, а доля проекту закону, що викликав їх, буде вирішуватися у вівторок в Європарламенті. Реформа, суть якої полягає в модернізації авторського права в епоху цифрових технологій, обговорюється в Євросоюзі з 2016 року. Навколо законопроекту велися запеклі дискусії.

Як повідомляв УНН, організатори заявили про 1 млн учасників маршу за референдум щодо Brexit.

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