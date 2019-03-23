В ФРГ тысячи жителей вышли на акции за "спасение интернета"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Десятки тысяч жителей Германии приняли в субботу, 23 марта, участие в акциях протеста против реформы авторского права в Евросоюзе, которая, как опасаются ее критики, приведет к ограничению свобод в интернете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW, а также на издание Bild.
В Мюнхене, по данным полиции, на улицы вышло 40 тысяч человек, несущих плакаты: “Спаси свой интернет” и “Не ломайте интернет”.
В Кельне на акцию вышло около 10 тысяч человек. В Гамбурге, Ганновере, Берлине, Дюссельдорфе организаторы насчитали несколько тысяч участников.
Акции в защиту свободного интернета проводятся в Германии уже несколько недель, судьба вызвавшего их проекта закона будет решаться во вторник в Европарламенте. Реформа, суть которой заключается в модернизации авторского права в эпоху цифровых технологий, обсуждается в Евросоюзе с 2016 года. Вокруг законопроекта велись ожесточенные дискуссии.
Как сообщал УНН, организаторы заявили о 1 млн участников марша за референдум по Brexit.