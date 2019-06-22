В немецком Аахене 40 тысяч человек протестовали против изменений климата
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. На улице немецкого города Аахен в поддержку акции по борьбе с изменениями климата вышли десятки тысяч участников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"В пятницу, 21 июня, в поддержку акции по борьбе с изменениями климата и за скорейшее прекращение добычи угля. По данным организаторов акции по протестного движения школьников Fridays for Future ("Пятницы ради будущего". - ред.), В "крупнейшей подобной климатической демонстрации в ФРГ" участвуют от 35 до 40 тысяч человек ", - говорится в сообщении.
Демонстрация в Аахене стала первой международной климатической акции движения. К протестам присоединились активисты из других организаций. Для участия в акции в город приехали граждане 17 стран, среди которых Нидерланды, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Польша, Чехия, Австралия, Индия и Филиппины.
По оценкам организаторов, на улицы города вышли до 40 000 человек.
Местом проведения демонстрации именно Аахен, поскольку рядом с ним расположены угольные карьеры Гарцвайлер и Гамба. Кроме того, в нескольких километрах от него находится бельгийская атомная электростанция "Тианж".
Напомним, в ФРГ тысячи жителей вышли на акции за "спасение интернета".