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Климатические активисты приклеили руки к раме картины Ван Гога в лондонской галерее

Климатические активисты приклеили руки к раме картины Ван Гога в лондонской галерее

Киев • УНН

 • 294146 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Несколько активистов в Великобритании в четверг приклеились руками к раме картины Винсента Ван Гога, выставленной в лондонской художественной галерее. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Картина маслом на холсте, написанная в 1889 году, является частью коллекции Ван Гога, выставленной в галерее Курто в Сомерсет-Хаусе в британской столице.

Это произошло на следующий день после того, как пять членов группы, желающей остановить новые британские проекты по добыче ископаемого топлива, были арестованы из-за аналогичной акции протеста в художественном музее в Глазго.

Инцидент произошел во второй половине дня, что привело к закрытию галереи, в которой висит картина, к концу четверга.

Контекст

В среду независимый британский комитет по изменению климата предупредил, что британское правительство не может достичь должного прогресса в достижении целей своей новой стратегии чистого нулевого выброса углерода к 2050 году.

Это побудило группу Greenpeace UK, бизнес-группы и оппозиционных политиков призывать министров активизировать реализацию политики в области изменения климата.

Консервативное правительство премьер-министра Бориса Джонсона недавно пересмотрело свою энергетическую стратегию, включая предоставление ядерной, ветровой и солнечной энергии.

Но правительство также изучает проекты по добыче ископаемого топлива в Северном море в рамках попыток защитить внутренние поставки после вторжения россии в Украину.

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