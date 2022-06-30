Кліматичні активісти приклеїли руки до рами картини Ван Гога у лондонській галереї

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 40591 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 74004 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 83543 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 93528 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 91033 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 84075 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 89699 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 234583 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150258 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172718 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 55870 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 91349 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 117425 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 111813 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 71500 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 42571 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 234548 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 507504 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 456383 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 661730 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 18954 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 34797 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 71527 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 117452 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 116668 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Кліматичні активісти приклеїли руки до рами картини Ван Гога у лондонській галереї

Кліматичні активісти приклеїли руки до рами картини Ван Гога у лондонській галереї

Київ • УНН

 • 294149 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Кілька активістів у Великій Британії у четвер приклеїлися руками до рами картини Вінсента Ван Гога, виставленої у лондонській художній галереї. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Картина олією на полотні, написана 1889 року, є частиною колекції Ван Гога, виставленої в галереї Курто в Сомерсет-Хаусі у британській столиці.

Це сталося наступного дня після того, як п'ятьох членів групи, яка хоче зупинити нові британські проекти з видобутку викопного палива, було заарештовано через аналогічну акцію протесту в художньому музеї в Глазго.

Інцидент трапився у другій половині дня, що призвело до закриття галереї, в якій висить картина, до кінця четверга.

Контекст

У середу незалежний британський комітет зі зміни клімату попередив, що британський уряд не може досягти належного прогресу в досягненні цілей своєї нової стратегії чистого нульового викиду вуглецю до 2050 року.

Це спонукало групу Greenpeace UK, бізнес-групи та опозиційних політиків закликати міністрів активізувати реалізацію політики у сфері зміни клімату.

Консервативний уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона нещодавно переглянув свою енергетичну стратегію, включаючи надання ядерної, вітрової та сонячної енергії.

Але уряд також вивчає проекти з видобутку викопного палива у Північному морі у рамках спроб захистити внутрішні поставки після вторгнення росії до України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33