Кліматичні активісти приклеїли руки до рами картини Ван Гога у лондонській галереї
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Кілька активістів у Великій Британії у четвер приклеїлися руками до рами картини Вінсента Ван Гога, виставленої у лондонській художній галереї. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
Деталі
Картина олією на полотні, написана 1889 року, є частиною колекції Ван Гога, виставленої в галереї Курто в Сомерсет-Хаусі у британській столиці.
Це сталося наступного дня після того, як п'ятьох членів групи, яка хоче зупинити нові британські проекти з видобутку викопного палива, було заарештовано через аналогічну акцію протесту в художньому музеї в Глазго.
Інцидент трапився у другій половині дня, що призвело до закриття галереї, в якій висить картина, до кінця четверга.
Контекст
У середу незалежний британський комітет зі зміни клімату попередив, що британський уряд не може досягти належного прогресу в досягненні цілей своєї нової стратегії чистого нульового викиду вуглецю до 2050 року.
Це спонукало групу Greenpeace UK, бізнес-групи та опозиційних політиків закликати міністрів активізувати реалізацію політики у сфері зміни клімату.
Консервативний уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона нещодавно переглянув свою енергетичну стратегію, включаючи надання ядерної, вітрової та сонячної енергії.
Але уряд також вивчає проекти з видобутку викопного палива у Північному морі у рамках спроб захистити внутрішні поставки після вторгнення росії до України.