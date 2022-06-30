Кліматичні активісти приклеїли руки до рами картини Ван Гога у лондонській галереї

Деталі

Картина олією на полотні, написана 1889 року, є частиною колекції Ван Гога, виставленої в галереї Курто в Сомерсет-Хаусі у британській столиці.

Це сталося наступного дня після того, як п'ятьох членів групи, яка хоче зупинити нові британські проекти з видобутку викопного палива, було заарештовано через аналогічну акцію протесту в художньому музеї в Глазго.

Інцидент трапився у другій половині дня, що призвело до закриття галереї, в якій висить картина, до кінця четверга.

Контекст

У середу незалежний британський комітет зі зміни клімату попередив, що британський уряд не може досягти належного прогресу в досягненні цілей своєї нової стратегії чистого нульового викиду вуглецю до 2050 року.

Це спонукало групу Greenpeace UK, бізнес-групи та опозиційних політиків закликати міністрів активізувати реалізацію політики у сфері зміни клімату.

Консервативний уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона нещодавно переглянув свою енергетичну стратегію, включаючи надання ядерної, вітрової та сонячної енергії.

Але уряд також вивчає проекти з видобутку викопного палива у Північному морі у рамках спроб захистити внутрішні поставки після вторгнення росії до України.