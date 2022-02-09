Климатический кризис: ученые изобрели безграничный источник чистой энергии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Британские ученые на объединенном европейском токамаке JET удвоили свой предыдущий рекорд, сделав в общей сложности 59 мегаджоулей тепловой энергии от термоядерного синтеза в течение пяти секунд. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
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"Это достижение - результат многолетней подготовки. Этот рекорд, а главное то, что мы узнали о термоядерном синтезе в этих условиях, и то, что он полностью подтверждает наши прогнозы, показывает, что мы находимся на правильном пути к будущему миру, экологически чистой термоядерной энергетики", - сказал руководитель научной программы EUROfusion Тони Донн.
"Если мы сможем поддерживать термоядерную реакцию в течение пяти секунд, то мы сможем делать это в течение пяти минут, а затем и пяти часов по мере расширения масштаба наших операций в будущих установках".
Детали
Исследователи из консорциума EUROforum - 4800 экспертов, студентов и сотрудников со всей Европы, софинансируемых Европейской комиссией - более чем вдвое превысили предыдущий рекорд, установленный в 1997 году на данном объекте Управления по атомной энергии Великобритании (UKAEA) близ Оксфорда.
Объединенный европейский токамак JET является крупнейшей и самой мощной действующей термоядерной установкой в мире, где температура может достигать уровней в 10 раз выше, чем в центре Солнца.
Эти последние результаты токамака JET рассматриваются как значительный толчок для проекта международного термоядерного экспериментального реактора ITER, который является крупнейшим многонациональным исследовательским проектом по термоядерному синтезу, базирующимся на юге Франции. ITER возводится при поддержке Европейского Союза, Китая, Индии, Японии, России и США, его целью является дальнейшая демонстрация научной и технологической осуществимости термоядерного синтеза.
Научная работа на установке JET рассматривается как "жизненно важный испытательный стенд" для ITER и будущих термоядерных электростанций, которые планируют использовать ту же смесь дейтерий-тритиевого топлива и работать в аналогичных условиях.
Согласно текущему графику, первая плазма ITER будет запущена в декабре 2025 года, а его работа на дейтерий-тритиевом топливе начнется в 2035 году. В Европейском соглашении о развитии термоядерной энергетики обозначена цель обеспечить подачу термоядерной электроэнергии до 2050 года.