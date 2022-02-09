Климатический кризис: ученые изобрели безграничный источник чистой энергии

ukru
15 марта, 19:03 • 103151 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135251 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118991 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112842 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102394 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100251 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87924 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120711 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125910 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127091 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 35426 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 37799 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 54207 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

02:05 • 18339 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 18504 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 120711 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 120939 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 258875 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 288319 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 224728 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103965 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125910 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110621 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127955 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130045 просмотра
Актуальное
Климатический кризис: ученые изобрели безграничный источник чистой энергии

Климатический кризис: ученые изобрели безграничный источник чистой энергии

Киев • УНН

 • 34933 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Британские ученые на объединенном европейском токамаке JET удвоили свой предыдущий рекорд, сделав в общей сложности 59 мегаджоулей тепловой энергии от термоядерного синтеза в течение пяти секунд. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Цитата

"Это достижение - результат многолетней подготовки. Этот рекорд, а главное то, что мы узнали о термоядерном синтезе в этих условиях, и то, что он полностью подтверждает наши прогнозы, показывает, что мы находимся на правильном пути к будущему миру, экологически чистой термоядерной энергетики", - сказал руководитель научной программы EUROfusion Тони Донн.

"Если мы сможем поддерживать термоядерную реакцию в течение пяти секунд, то мы сможем делать это в течение пяти минут, а затем и пяти часов по мере расширения масштаба наших операций в будущих установках".

Детали

Исследователи из консорциума EUROforum - 4800 экспертов, студентов и сотрудников со всей Европы, софинансируемых Европейской комиссией - более чем вдвое превысили предыдущий рекорд, установленный в 1997 году на данном объекте Управления по атомной энергии Великобритании (UKAEA) близ Оксфорда.

Объединенный европейский токамак JET является крупнейшей и самой мощной действующей термоядерной установкой в мире, где температура может достигать уровней в 10 раз выше, чем в центре Солнца.

Эти последние результаты токамака JET рассматриваются как значительный толчок для проекта международного термоядерного экспериментального реактора ITER, который является крупнейшим многонациональным исследовательским проектом по термоядерному синтезу, базирующимся на юге Франции. ITER возводится при поддержке Европейского Союза, Китая, Индии, Японии, России и США, его целью является дальнейшая демонстрация научной и технологической осуществимости термоядерного синтеза.

Научная работа на установке JET рассматривается как "жизненно важный испытательный стенд" для ITER и будущих термоядерных электростанций, которые планируют использовать ту же смесь дейтерий-тритиевого топлива и работать в аналогичных условиях.

Согласно текущему графику, первая плазма ITER будет запущена в декабре 2025 года, а его работа на дейтерий-тритиевом топливе начнется в 2035 году. В Европейском соглашении о развитии термоядерной энергетики обозначена цель обеспечить подачу термоядерной электроэнергии до 2050 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы