Кліматична криза: науковці винайшли безмежне джерело чистої енергії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Британські вчені на Об'єднаному європейському токамаку JET подвоїли свій попередній рекорд, зробивши загалом 59 мегаджоулів теплової енергії від термоядерного синтезу протягом п'яти секунд. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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"Це досягнення – результат багаторічної підготовки... Цей рекорд, а головне те, що ми дізналися про термоядерний синтез у цих умовах, і те, що він повністю підтверджує наші прогнози, показує, що ми знаходимося на правильному шляху до майбутнього світу, екологічно чистої термоядерної енергетики", - сказав керівник наукової програми EUROfusion Тоні Донн.
"Якщо ми можемо підтримувати термоядерну реакцію протягом п'яти секунд, то ми зможемо робити це протягом п'яти хвилин, а потім і п'яти годин у міру розширення масштабу наших операцій у майбутніх установках".
Деталі
Дослідники з консорціуму EUROforum – 4800 експертів, студентів та співробітників з усієї Європи, співфінансованих Європейською комісією – більш ніж удвічі перевищили попередній рекорд, встановлений у 1997 році на даному об'єкті Управління з атомної енергії Великої Британії (UKAEA) поблизу Оксфорда.
Об'єднаний європейський токамак JET є найбільшою і найпотужнішою діючою термоядерною установкою у світі, де температура може досягати рівнів у 10 разів вищих, ніж у центрі Сонця.
Ці останні результати токамака JET розглядаються як значний поштовх для проекту Міжнародного термоядерного експериментального реактора ITER, який є найбільшим багатонаціональним дослідницьким проектом з термоядерного синтезу, що базується на півдні Франції. ITER зводиться за підтримки Європейського Союзу, Китаю, Індії, Японії, Росії та США, його метою є подальша демонстрація наукової та технологічної здійсненності термоядерного синтезу.
Наукова робота на установці JET розглядається як "життєво важливий випробувальний стенд" для ITER та майбутніх термоядерних електростанцій, які планують використовувати ту саму суміш дейтерій-тритієвого палива та працювати в аналогічних умовах.
Згідно з поточним графіком, перша плазма ITER буде запущена в грудні 2025 року, а його робота на дейтерій-тритієвому паливі почнеться в 2035 році. У Європейській угоді про розвиток термоядерної енергетики позначено мету забезпечити подачу термоядерної електроенергії до 2050 року.