Кличко обратился к Раде относительно досрочным выборам в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде Украины относительно роспуска Киевсовета VIII созыва. Об этом он заявил после того, как Киевсовет снова не собрала кворум для проведения очередной сессии, сообщили УНН в пресс-служба КГГА.
"Депутаты должны нести ответственность перед людьми, которые их выбирали! А не руководствоваться политической конъюнктурой и личными интересами. Сегодня мы видим, что в зале нет кворума. То есть работать готовы таки не все. Поэтому я обращаюсь в парламент относительно роспуска Киевсовета VIII созыва и назначения досрочных выборов в Киеве!" - отметил Кличко.
Он также напомнил, что во вторник, во время консультаций с лидерами всех фракций Киевсовета, "мы договорились о проведении сессии сегодня".
Ранее в "Слуге народа" назвали примерное время проведения выборов в Киеве.