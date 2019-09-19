Кличко обратился к Раде относительно досрочным выборам в Киеве

"Депутаты должны нести ответственность перед людьми, которые их выбирали! А не руководствоваться политической конъюнктурой и личными интересами. Сегодня мы видим, что в зале нет кворума. То есть работать готовы таки не все. Поэтому я обращаюсь в парламент относительно роспуска Киевсовета VIII созыва и назначения досрочных выборов в Киеве!" - отметил Кличко.

Он также напомнил, что во вторник, во время консультаций с лидерами всех фракций Киевсовета, "мы договорились о проведении сессии сегодня".

Ранее в "Слуге народа" назвали примерное время проведения выборов в Киеве.