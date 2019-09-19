Кличко звернувся до Ради щодо дострокових виборів у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради України щодо розпуску Київради VIII скликання. Про це він заявив після того, як Київрада знову не зібрала кворум для проведення чергової сесії, повідомили УНН у пресслужбі КМДА.
"Депутати повинні нести відповідальність перед людьми, які їх обирали! А не керуватися політичною кон’юнктурою і особистими інтересами. Сьогодні бачимо, що в залі немає кворуму. Тобто працювати готові таки не всі. Тому я звертаюся до парламенту щодо розпуску Київради VIII скликання і призначення дострокових виборів у Києві!" - наголосив Кличко.
Він також нагадав, що у вівторок, під час консультацій із лідерами всіх фракцій Київради, "ми домовилися про проведення сесії сьогодні".
Раніше у "Слузі народу" назвали приблизний час проведення виборів у Києві.