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У "Слузі народу" назвали приблизний час проведення виборів у Києві

У "Слузі народу" назвали приблизний час проведення виборів у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ.13 вересня. УНН. Місцеві вибори в Києві відбудуться не раніше квітня наступного року. Таку думку висловила нардеп від “Слуги народу”, представник Каміну в парламенті Ірина Верещук в кулуарах Ради, передає кореспондент УНН.

“Найшвидший термін, про який ми можемо говорити, — це квітень. Найшвидший за найоптимістичнішими показниками”, — зазначила Верещук.

За її словами, проведенню виборів у Києві мають передувати ухвалення закону про столицю, а також зміни щодо децентралізації і ОТГ, який передбачає зміни до Конституції. Як зазначила нардеп, за найбільш оптимістичним прогнозом, закон про столицю може бути ухвалений лише у грудні. В законі мають бути розділені функції міського голови і голови КМДА, якого буде призначати Президент України. Зміни ж до основного закону, як нагадала парламентар, необхідно буде “проводити” через дві сесії, тож їх Рада зможе ухвалити не раніше лютого наступного року.

При цьому вона заперечила, що правляча більшість поспішає змінити склад ЦВК під майбутні вибори в Києві.

Нагадаємо, Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів Центральної виборчої комісії.

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