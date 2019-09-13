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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 67405 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112687 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104503 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111375 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120118 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148519 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148839 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В "Слуге народа" назвали примерное время проведения выборов в Киеве

В "Слуге народа" назвали примерное время проведения выборов в Киеве

Киев  •  УНН

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КИИВ.13 сентября. УНН. Местные выборы в Киеве состоятся не раньше апреля следующего года. Такое мнение высказала нардеп от "Слуги народа", представитель Камина в парламенте Ирина Верещук в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.

“Самый быстрый срок, о котором мы можем говорить, — это апрель. Самый быстрый по самым оптимистичным показателям”, — отметила Верещук.

По ее словам, проведению выборов в Киеве должны предшествовать принятие закона о столице, а также изменения по децентрализации и ОТГ, предусматривающий изменения в Конституцию. Как отметила нардеп, по самым оптимистичным прогнозам, закон о столице может быть принят только в декабре. В законе должны быть разделены функции городского головы и председателя КГГА, который будет назначать Президент Украины. Изменения же в основной закон, как напомнила парламентарий, необходимо будет “проводить” через две сессии, поэтому их Рада сможет принять не раньше февраля следующего года.

При этом она сказала, что правящее большинство спешит изменить состав ЦИК под будущие выборы в Киеве.

Напомним, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии.

Украинские Национальные Новости

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