В "Слуге народа" назвали примерное время проведения выборов в Киеве

“Самый быстрый срок, о котором мы можем говорить, — это апрель. Самый быстрый по самым оптимистичным показателям”, — отметила Верещук.

По ее словам, проведению выборов в Киеве должны предшествовать принятие закона о столице, а также изменения по децентрализации и ОТГ, предусматривающий изменения в Конституцию. Как отметила нардеп, по самым оптимистичным прогнозам, закон о столице может быть принят только в декабре. В законе должны быть разделены функции городского головы и председателя КГГА, который будет назначать Президент Украины. Изменения же в основной закон, как напомнила парламентарий, необходимо будет “проводить” через две сессии, поэтому их Рада сможет принять не раньше февраля следующего года.

При этом она сказала, что правящее большинство спешит изменить состав ЦИК под будущие выборы в Киеве.

Напомним, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии.