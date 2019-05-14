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Кличко запустил Uber Shuttle, который улучшит ситуацию с передвижением столицей

Кличко запустил Uber Shuttle, который улучшит ситуацию с передвижением столицей

Киев  •  УНН

 • 8843 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в презентации проекта Uber Shuttle, что на днях стартует в столице, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Виталия Кличко.

"Сегодня Киев еще раз продемонстрировал, что вводит глобальные инновационные решения. Украинская столица была выбрана первым европейским городом для воплощения сервиса Uber Shuttle. И надеемся, что эта услуга станет для киевлян безопасной, надежной и доступной альтернативой частным перевозчикам. Городская администрация будет продолжать сотрудничество с Uber по улучшению городской мобильности. Uber Green, запущенный в марте этого года, а теперь Uber Shuttle - практические примеры такого сотрудничества ", - сказал Кличко.

Он отметил, что появление нового игрока на рынке перевозок создает конкурентные условия на нем. Мэр выразил надежду, что запуск сервиса Uber Shuttle станет сигналом для перевозчиков, качество предоставления услуг маршрутных перевозок необходимо повышать.

Создание комфортной и безопасной транспортной системы, по словам Кличко, - один из приоритетов для городских властей. За несколько прошедших лет столица закупила 121 новый тролебус, 63 трамваи, 100 новых автобусов.

"Да, этого недостаточно и мы продолжаем работать над обновлением общественного транспорта. И также - искать решения, которые помогут улучшить ситуацию с передвижением столицей. Проект, стартовавший сегодня в Киеве, - одно из таких решений ", - сказал мэр столицы Виталий Кличко.

"Я очень горд, что этот проект первым в Европе мы запускаем сегодня именно в Киеве!", - отметил генеральный региональный менеджер Uber в странах Северной и Восточной Европы Джейми Хейвуд.

Мэр Киева поблагодарил партнеров из компании Uber, министерству инфраструктуры Украины и всем, кто работал над реализацией нового проекта.

Участие в презентации Uber Shuttle также приняли министр инфраструктуры Владимир Емельян, и.о. заместителя главы Посольства США в Украине Джозеф Пеннингтон, региональный генеральный менеджер Uber в странах Северной и Восточной Европы Джейми Хейвуд.

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Киев

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