Кличко запустив Uber Shuttle, який поліпшить ситуацію з пересуванням столицею
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у презентації проекту Uber Shuttle, що днями стартує у столиці, передає УНН із посиланням на прес-службу Віталія Кличка.
“Сьогодні Київ ще раз продемонстрував, що запроваджує глобальні інноваційні рішення. Українська столиця була обрана першим європейським містом для втілення сервісу Uber Shuttle. І сподіваємося, що ця послуга стане для киян безпечною, надійною та доступною альтернативою приватним перевізникам. Міська адміністрація продовжуватиме співпрацю з Uber щодо поліпшення міської мобільності. Uber Green, запущений в березні цього року, а тепер Uber Shuttle — практичні приклади такої співпраці”, — сказав Кличко.
Він зазначив, що поява нового гравця на ринку перевезень створює конкурентні умови на ньому. Мер висловив сподівання, що запуск сервісу Uber Shuttle стане сигналом для перевізників, що якість надання послуг маршрутних перевезень необхідно підвищувати.
Створення комфортної і безпечної транспортної системи, за словами Кличка, — один з пріоритетів для міської влади. За кілька минулих років столиця закупила 121 новий тролебус, 63 трамваї, 100 нових автобусів.
“Так, цього недостатньо і ми продовжуємо працювати над оновленням громадського транспорту. І також — шукати рішення, що допоможуть поліпшити ситуацію з пересуванням столицею. Проект, що стартує сьогодні в Києві, — одне з таких рішень”, — сказав мер столиці Віталій Кличко.
“Я дуже гордий, що цей проект першим у Європі ми запускаємо сьогодні саме в Києві!”, — відзначив генеральний регіональний менеджер Uber у країнах Північної та Східної Європи Джеймі Хейвуд.
Мер Києва подякував партнерам з компанії Uber, міністерству інфраструктури України і всім, хто працював над реалізацією нового проекту.
Участь в презентації Uber Shuttle також взяли міністр інфраструктури Володимир Омелян, в.о. заступника глави Посольства США в Україні Джозеф Пеннінгтон, регіональний генеральний менеджер Uber в країнах Північної та Східної Європи Джеймі Хейвуд.