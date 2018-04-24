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Кличко призвал Киевсовет принять решение о бесперебойной работы ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завода "Энергия"

Киев • УНН

 • 4915 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Киевсовет должен принять решение, которое позволит обеспечить бесперебойную работу двух столичных энергопредприятий - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и мусоросжигательного завода «Энергия», пока не будут осуществлены все технические и организаций процедуры для завершения сделки с "Киевэнерго". Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета, передает со ссылкой на пресс-службу мэра .

Кличко призвал Киевсовет принять решение о бесперебойной работы ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завода "Энергия"

"Политика политикой, но в этом зале все политические силы должны руководствоваться прежде всего интересами города и его жителей. Сегодня мы должны принять решение, важное для жизнедеятельности столицы. В повестку дня включен проект решения "О некоторых вопросах прекращения Соглашения по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса города Киева" ", - заявил Кличко.

Он пояснил, что принятие такого решения позволит обеспечить бесперебойную работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также мусоросжигательного завода "Энергия".

Мэр напомнил, что процесс завершения сделки с "Киевэнерго" было начато более двух лет назад. Одна из крупнейших международных компаний Ernst & Young Global Limited осуществила финансовый и технический аудит многолетних отношений города и "Киевэнерго". "Проведена инвентаризация имущества, находящегося в управлении" Киевэнерго "и городская община впервые имеет актуальный перечень оборудования", - отметил Кличко.

В качестве альтернативы "Киевэнерго", отметил мэр, было создано городское коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", которое уже успешно обеспечило отопительный сезон в Дарницком и Днепровском районах столицы.

"Однако, в силу объективных факторов сегодня" Киевтеплоэнерго "не может получить лицензии на производство тепловой энергии на ТЭЦ 5 и ТЭЦ-6. Предприятие предоставило все необходимые документы в Нацкомиссии. Но, пока продолжается переизбрания большинства членов комиссии, лицензии не могут быть предоставлены ", - добавил Кличко.

Он пояснил, что, чтобы исправить эту ситуацию, город инициировало законопроект №8095, который дает право коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" пользоваться тарифами "Киевэнерго". Однако Верховная Рада пока не приняла этот документ.

"Именно поэтому, учитывая все факторы, городская администрация предлагает проект решения, что позволит обеспечить бесперебойность работы двух ТЭЦ и завода" Энергия ", пока не будет выполнено все технические и организационные процедуры для завершения сделки, - отметил городской голова. - Хочу подчеркнуть: этот шаг - не политический! Ведь принципиальное политическое решение - не продлевать соглашение с "Киевэнерго" - мы с вами уже приняли. И глобальные планы города - модернизировать теплоэнергетическое хозяйство и вернуть контроль за его работой - остаются неизменными. Сегодняшнее же решение является технической и процедурной необходимостью ", - подчеркнул Виталий Кличко.

Кличко отметил, что непринятие такого решения может существенно снизить надежность работы энергосистемы Киева. И причиной введения графиков аварийных ограничений энергопотребления.

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