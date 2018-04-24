Кличко закликав Київраду прийняти рішення щодо безперебійної роботи ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та заводу “Енергія”

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Київрада має ухвалити рішення, яке дозволить забезпечити безперебійну роботу двох столичних енергопідприємств - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 та сміттєспалювального заводу «Енергія», поки не будуть здійснені усі технічні й організацій процедури для завершення угоди з "Київенерго". Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради, передає УНН з посилання на прес-службу мера.