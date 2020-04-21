Кличко отстранил Поворозника от работы и назначил своим первым заместителем Мондриевского
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко временно отстранил от исполнения обязанностей первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника и назначил на его место Валентина Мондриевского. Об этом Кличко заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Чтобы расследование было беспристрастным, не было упреков в каком-то влиянии чиновника высокого ранга, которым является Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на период расследования. Я считаю это правильным шагом, потому отстранил его от исполнения обязанностей и возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы КГГА на Валентина Мондриевского", - сказал Кличко.
Также он отметил, что ожидает на объективное расследование дела.
Напомним, ранее Кличко прокомментировал подозрение в коррупции Поворозника.
По информации СМИ, первого заместителя главы КГГА Поворозника разоблачили на взяточничестве: требовал 125 тысяч долларов.
Как сообщалось в УНН ранее, первый заместитель городского головы Киева Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования.