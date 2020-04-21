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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 24584 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 72801 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 100645 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127040 просмотра

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4 марта, 14:27 • 127980 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

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Кличко отстранил Поворозника от работы и назначил своим первым заместителем Мондриевского

Кличко отстранил Поворозника от работы и назначил своим первым заместителем Мондриевского

Киев  •  УНН

 • 14229 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко временно отстранил от исполнения обязанностей первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника и назначил на его место Валентина Мондриевского. Об этом Кличко заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Чтобы расследование было беспристрастным, не было упреков в каком-то влиянии чиновника высокого ранга, которым является Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на период расследования. Я считаю это правильным шагом, потому отстранил его от исполнения обязанностей и возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы КГГА на Валентина Мондриевского", - сказал Кличко.

Также он отметил, что ожидает на объективное расследование дела.

Напомним, ранее Кличко прокомментировал подозрение в коррупции Поворозника.

По информации СМИ, первого заместителя главы КГГА Поворозника разоблачили на взяточничестве: требовал 125 тысяч долларов.

Как сообщалось в УНН ранее, первый заместитель городского головы Киева Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования.

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