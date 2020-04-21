Кличко відсторонив Поворозника від роботи і призначив своїм першим заступником Мондриївського
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко тимчасово відсторонив від виконання обов’язків першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника та призначив на його місце Валентина Мондриївського. Про це Кличко заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Щоб розслідування було неупередженим, не було закидів в якомусь впливі чиновника високого рангу, яким є Поворозник, він написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на період розслідування. Я вважаю це правильним кроком, тому відсторонив його від виконання обов’язків і поклав виконання обов’язків першого заступника голови КМДА на Валентина Мондриївського", - сказав Кличко.
Також він наголосив, що очікує об’єктивного розслідування справи.
Нагадаємо, раніше Кличко прокоментував підозру у корупції Поворозника.
За інформацією ЗМІ, першого заступника голови КМДА Поворозника викрили на хабарництві: вимагав 125 тисяч доларів.
Як повідомлялося в УНН раніше, перший заступник міського голови Києва Микола Поворозник написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування.