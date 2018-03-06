Кличко: надо определить механизм возврата культурных объектов в государственную или коммунальную собственность

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 54573 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 65116 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 68150 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104722 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 97891 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104122 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111133 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117037 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122676 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134158 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов

Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов

10 марта, 12:27 • 64455 просмотра
"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

10 марта, 15:11 • 36703 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 50968 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 80242 просмотра
Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

16:21 • 29802 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 80242 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 104722 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 118503 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 185907 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 219291 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 50968 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 100816 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 102603 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 108728 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 196360 просмотра
Актуальное
Кличко: надо определить механизм возврата культурных объектов в государственную или коммунальную собственность

Кличко: надо определить механизм возврата культурных объектов в государственную или коммунальную собственность

Киев  •  УНН

 • 8370 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Киевский городской председатель Виталий Кличко подал проект решения об обращении Киевского городского совета к Верховной Раде о необходимости внесения изменений в Закон Украины "Об охране культурного наследия" и других нормативно-правовых актов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В проекте обращения, в частности, предлагается, чтобы парламент разработал и принял механизм возврата объектов культурного наследия в государственную или коммунальную собственность, предоставил органам местного самоуправления полномочия самим определять порядок выкупа памятников в коммунальную собственность. Также предлагается, чтобы Верховная Рада существенно повысила размер штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия, а санкции можно было бы накладывать не только на юридических, но и на физических лиц-предпринимателей, которые являются собственниками, арендаторами, пользователями объектов культурного наследия.

“Одной из самых больших проблем, препятствующих надлежащему сохранению исторических объектов, является небрежное отношение частных собственников к защите памятников и преднамеренное доведение их до разрушения и уничтожения. Это происходит из-за откровенно слабых санкций за нарушение требований законодательства по охране памятников и отсутствии у органа охраны культурного наследия действенных полномочий по их применению”, — отметил Виталий Кличко и добавил, что действующим законодательством не урегулирован вопрос защиты выявленных объектов культурного наследия.

Мэр напомнил, что Киев — первый город в Списке исторических населенных мест Украины. И в столице находится более 3,5 тысячи объектов культурного наследия, около 10% из которых находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют принятия неотложных мер для сохранения.

К тому же, в 2010 году были значительно уменьшены полномочия органов охраны культурного наследия по защите вновь выявленных объектов культурного наследия. А в случаях ненадлежащего содержания таких объектов соответствующие органы имеют право лишь требовать устранить эти нарушения и выдавать предписания. Привлечь же нарушителей к ответственности законных полномочий не имеют.

Также пока отсутствует возможность возврата в коммунальную собственность памятников, доведенных владельцами до разрушения.

“Необходимо определить четкий механизм возврата таких объектов в государственную или коммунальную собственность и предоставить возможность соответствующим органам местного самоуправления самим определять порядок выкупа памятники в коммунальную собственность”, — подчеркнул мэр.

Также мэр предлагает существенно повысить размер штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия и предоставить соответствующим органам охраны полномочия налагать санкции не только на юридических, но и на физических лиц-предпринимателей, которые являются собственниками, арендаторами, пользователями таких зданий-памятников , а также вновь выявленных объектов культурного наследия.

Средства, полученные в виде взысканий за нарушение законодательства, столичная власть рекомендует направить на специальные счета органов охраны культурного наследия с последующим их исключительным направлением на мероприятия по охране таких объектов.

“Такие изменения действующего законодательства предоставят органам охраны культурного наследия необходимые инструменты для эффективной деятельности и помогут сохранить культурное достояние для следующих поколений”, — подытожил Виталий Кличко.

В проекте решения отмечается, что Киевский городской совет просит парламент безотлагательно разработать необходимые законодательные изменения и включить их в соответствующий план работы, чтобы народные депутаты рассмотрели их до конца июня этого года.

Речь идет об изменениях в Закон Украины “Об охране культурного наследия”, Гражданского кодекса Украины, Кодекса Украины об административных правонарушениях, Закона Украины “Об основных принципах государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности” в части, касающейся памятников деятельности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы