Кличко: тем, кто в третий раз нарушит условия самоизоляции, грозит уголовная ответственность
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Ответственность за третье нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации — уголовная ответственность. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Ответственность за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации будет следующей: первое нарушение — штраф 17 тысяч грн, второе нарушение — 34 тысячи грн, и для тех, кто нарушит правила третий раз — уголовная ответственность. Киевляне должны приобщиться и предоставлять информацию об известных им случаях или заболевания людей, контактировавших с потенциально больными”, — сказал он.
По словам городского головы, только объединив усилия можно локализовать и остановить распространение вируса.
Как сообщал УНН, в Киеве создали мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции.