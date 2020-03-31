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Кличко: тим, хто втретє порушить умови самоізоляції, загрожує кримінальна відповідальність

Кличко: тим, хто втретє порушить умови самоізоляції, загрожує кримінальна відповідальність

Київ • УНН

 • 9745 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Відповідальність за третє порушення режиму карантину, самоізоляції або обсервації — кримінальна відповідальність. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Відповідальність за порушення режиму карантину, самоізоляції або обсервації буде наступною: перше порушення — штраф 17 тисяч грн, друге порушення — 34 тисячі грн, і для тих, хто порушить правила втретє — кримінальна відповідальність. Кияни теж мають долучитись і надавати інформацію про відомі їм випадки чи захворювання людей, які контактували з потенційно хворими”, — сказав він.

Зі слів міського голови, лише об’єднавши зусилля можна локалізувати та зупинити розповсюдження вірусу.

Як повідомляв УНН, у Києві створили моніторинговий центр за контролем дотримання самоізоляції.

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