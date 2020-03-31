Кличко: тим, хто втретє порушить умови самоізоляції, загрожує кримінальна відповідальність
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Відповідальність за третє порушення режиму карантину, самоізоляції або обсервації — кримінальна відповідальність. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Відповідальність за порушення режиму карантину, самоізоляції або обсервації буде наступною: перше порушення — штраф 17 тисяч грн, друге порушення — 34 тисячі грн, і для тих, хто порушить правила втретє — кримінальна відповідальність. Кияни теж мають долучитись і надавати інформацію про відомі їм випадки чи захворювання людей, які контактували з потенційно хворими”, — сказав він.
Зі слів міського голови, лише об’єднавши зусилля можна локалізувати та зупинити розповсюдження вірусу.
Як повідомляв УНН, у Києві створили моніторинговий центр за контролем дотримання самоізоляції.