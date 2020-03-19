Кличко: отмена движения метрополитена до 3 апреля - это вынужденная мера

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100362 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103508 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105555 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104544 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113187 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100817 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105284 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106652 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131568 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130450 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Кличко: отмена движения метрополитена до 3 апреля - это вынужденная мера

Кличко: отмена движения метрополитена до 3 апреля - это вынужденная мера

Киев  •  УНН

 • 11111 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Киевский городской председатель Виталий Кличко опроверг информацию о частичном возобновлении работы метрополитена, отметив, что ограничение работы подземки — это вынужденная мера. Об этом мэр сказал сегодня во время брифинга, передает УНН.

“Вчера некоторые люди, которые не являются специалистами и не ответственны за транспортную отрасль, сделали заявление, что якобы возможно частичное восстановление работы метрополитена. Это — персональное мнение этих людей. Коронавирус очень агрессивная болезнь, он быстро передается”, — отметил Кличко.

Он напомнил, что сейчас вакцины от коронавируса еще нет в мире.

“Отмена движения метрополитена до 3 апреля — это мера вынужденная, на опережение... Мы понимаем, что ограничения передвижения по городу — это в сегодняшних условиях очень неудобно. Но наша задача — чтобы вирус стремительно не распространялся ”, - добавил он.

Городской голова призвал всех киевлян по возможности оставаться дома.

Напомним, ранее в Киевском городском совете заявили, что нарабатывают план спецмероприятий для того, чтобы метро с определенными ограничениями, но работало.

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