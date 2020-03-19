Кличко: скасування руху метрополітену до 3 квітня - це вимушений захід
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Київський міський голова Віталій Кличко спростував інформацію щодо часткового відновлення роботи метрополітену, зазначивши, що обмеження роботи підземки — це вимушений захід. Про це мер сказав у четвер під час брифінгу, передає УНН.
“Вчора деякі люди, які не є фахівцями і не є відповідальними за транспортну галузь, зробили заяву, нібито можливе часткове відновлення роботи метрополітену. Це — персональна думка цих людей. Коронавірус є дуже агресивною хворобою, він швидко передається”, — зазначив Кличко.
Він нагадав, що наразі вакцини від коронавірусу ще немає в світі.
“Скасування руху метрополітену до 3 квітня — це захід вимушений, на випередження... Ми розуміємо, що обмеження пересування містом — це в сьогоднішніх умовах дуже незручно. Але наше завдання — щоб вірус стрімко не розповсюджувався”, — додав він.
Міський голова закликав всіх киян по можливості залишатись вдома.
Нагадаємо, раніше у Київській міській раді заявили, що напрацьовують план спецзаходів для того, щоб метро з певними обмеженнями, але працювало.