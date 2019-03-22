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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кличко прокомментировал ДТП в Киеве, в котором пострадали три человека

Киев • УНН

 • 11568 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Расследование трагедии в четверг вечером у метро "Дорогожичи", должно проходить открыто и состояться в сжатые сроки. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Кличко прокомментировал ДТП в Киеве, в котором пострадали три человека

"Водитель маршрутного такси задержан и дает показания правоохранителям. Эксперты работают на месте, чтобы выяснить причину ужасного ДТП, - отметил мэр. - Я искренне сочувствую пострадавшим, за жизни которых сейчас борются медики. И хочу заверить, все виноватые, не только водитель, понесут наказание. - Я инициирую проверку коммунального предприятия, которому принадлежит маршрутка. Ее результаты будут обнародованы", - отметил Виталий Кличко.

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Напомним, в четверг вечером водитель маршрутного такси № 155 возле станции метро "Дорогожичи" сбил на пешеходном переходе трех пешеходов, которые переходили дорогу, когда горел зеленый свет светофора.

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