Кличко об утилизации защитных материалов инфекционных больниц: все дезинфицируется и сжигается

“Я могу сказать, что есть многоразовые специальные защитные костюмы. Что касается масок, то также есть специальные маски или очки многоразовые. Все остальное, то, что одноразовое, есть специальный протокол утилизации, для того, чтобы не было распространения инфекции. И могу успокоить всех тех, кто думает, что где-то, куда-то это выбрасывают на улицу. Все дезинфицируется и сжигается”, — сказал Кличко.

Напомним, по состоянию на вечер 5 апреля в Украине подтверждены 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.