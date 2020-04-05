Кличко про утилізацію захисних матеріалів інфекційних лікарень: все дезінфікується і спалюється

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Одноразові захисні костюми і маски, які використовують київські лікарі, що працюють із людьми, в яких виявили COVID-19, утилізують, згідно з протоколом. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН

“Я можу сказати, що є багаторазові спеціальні захисні костюми. Що стосується масок, то також є спеціальні маски чи окуляри багаторазові. Все інше, те, що одноразове, є спеціальний протокол утилізації, для того, щоб не було розповсюдження інфекції. І можу заспокоїти всіх тих, хто думає, що десь, кудись це викидають на вулицю. Все дезінфікується і спалюється”, — сказав Кличко.

Нагадаємо, станом на вечір 5 квітня в Україні підтверджено 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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