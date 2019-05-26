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Кличко о новом мосте над Владимирским спуском: это будет одна из самых популярных локаций столицы

Кличко о новом мосте над Владимирским спуском: это будет одна из самых популярных локаций столицы

Киев  •  УНН

 • 13698 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов и поздравил киевлян с Днем Киева, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра.

“Сегодня мы открываем в столице действительно уникальный объект! Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк „Владимирская горка“ с Аркой дружбы народов. Этот мост планировали построить еще более 100 лет назад, а мы это сделали!”,- сказал Кличко.

По словам мэра, активное строительство продолжалось 5 месяцев. Над возведением моста работали около тысячи строителей и специалистов, которые изготавливали необходимые материалы.

“Я практически каждый день приезжал сюда, проверял, как идут работы. И наблюдал как вырисовывается эта красота, которую мы видим сегодня. Были, конечно, и манипуляции вокруг этого объекта, разговоры нужен-не нужен, такой-не такой. Но, я убежден: это будет одна из самых красивых и популярных локаций столицы! Точно могу сказать, что раньше подобных проектов в Украине не воплощали!”, - добавил он.

После завершения реконструкции Аллеи художников, которую собираются представить через неделю, в историческом центре столицы появится новый крупный туристический маршрут — от Пейзажной аллеи и до Киево-Печерской Лавры. Его ключевой частью будет новый мост.

Также мэр Киева рассказал о особые характеристики моста. Так, мост имеет ломаную форму, изгибы. Это нестандартное решение.

Длина мостового перехода — почти 212 метров, выполнен он из бетона и стекла. Покрытие — из гусасфальта.

Вес металлоконструкций — 460 тонн. Только центральная часть моста (длиной 63 метра) весит 125 тонн. Ее поднимали и устанавливали 3 суток.

Мост опирается на 4 опоры — две промежуточные, на которых он меняет направление, и две опоры по обе стороны моста. Высота самой высокой опоры 32 метра, самой низкой — 22 метра.

“Почти все материалы, которые использовали для строительства, изготовленны в Украине. Стекло, которым обустроили 70 квадратных метров пола смотровых площадок — тоже украинское. Оно — крепкое, я лично испытывал. В Германии же закупили деформационные швы и ванты моста”, - пояснил Виталий Кличко.

На прочность стекло мэр Киева испытал совместно с братом, легендой мирового бокса, экс чемпионом мира Владимиром Кличко. Они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки. Всего же, заверил Виталий Кличко, 1 метр квадратный такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.

Вместе с тем, мэр отметил, что кроме работ по строительству моста, были проведены отдельные работы на Владимирской горке и рядом с Аркой дружбы народов. Так, на Владимирской горке возле памятника “Владимиру” обустроили фонтан — по стилю он воспроизведен, как фонтан столетней давности.

Также осуществили реконструкцию парка “Крещатый”, что возле Арки Дружбы народов. Там обустроили новые тротуары, скамейки, урны для мусора, частично заменили фонари.

Вместе с тем, были укреплены склоны Владимирской горки и уклоны рядом с Аркой дружбы народов, чего не делали в столице десятками лет. В результате Национальная филармония находилась в полуаварийном состоянии. Теперь филармонии ничего не угрожает. Склоны укрепили почти 400 буронабивными сваями и 4 подпорными стенами.

Стоимость строительства самого моста — 275 млн грн.

Строительство фонтана, освещение территории, ее благоустройство, прокладка инженерных сетей, проектирование объектов и другие работы — около 90 млн грн.

Укрепление склонов — почти 55 млн. грн.

Общая стоимость нескольких объектов — моста, фонтана, подпорных стен и других расходов — составляет около 400 млн гривен.

“Все расходы будут проверены, как мы это делаем на других объектах. И Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз и Контрольно-ревизионным управлением”, - подытожил мэр.

Он открыл мост с обеих сторон вместе с киевлянами и пригласил их прогуляться и оценить новую привлекательную локацию столицы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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