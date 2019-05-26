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Кличко про новий міст над Володимирським узвозом це буде одна з найпопулярніших локацій столиці

Кличко про новий міст над Володимирським узвозом це буде одна з найпопулярніших локацій столиці

Київ • УНН

 • 13698 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко відкрив пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів і привітав киян із Днем Києва, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу мера. 

“Сьогодні ми відкриваємо в столиці справді унікальний об’єкт! Пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк “Володимирська гірка” з Аркою дружби народів. Цей міст планували звести ще понад 100 років тому, а ми це зробили!” – сказав Кличко.

За словами мера, активне будівництво тривало 5місяців. Над зведенням мосту працювали близько тисячі будівельників та фахівців, що виготовляли необхідні матеріали.

“Я практично щодня приїздив сюди, перевіряв, як тривають роботи. І спостерігав як вимальовується ця краса, яку ми бачимо сьогодні. Були, звичайно, і маніпуляції навколо цього об'єкта, розмови потрібен-не потрібен, такий-не такий. Але, я переконаний: це буде одна з найгарніших і найпопулярніших локацій столиці! Точно можу сказати, що раніше подібних проектів в Україні не втілювали!” – додав він.

Після завершення реконструкції Алеї художників, яку збираються презентувати за тиждень, в історичному центрі столиці з’явиться новий великий туристичний маршрут - від Пейзажної алеї і аж до Києво-Печерської Лаври. Його ключовою частиною буде новий міст.

Також мер Києва розповів про особливі характеристики мосту. Так, міст має ламану форму, вигини. Це нестандартне рішення.

Довжина мостового переходу – майже 212 метрів, виконаний він із бетону та скла. Покриття – з гусасфальту.

Вага металоконструкцій - 460 тонн. Тільки центральна частина мосту (довжиною 63 метри) важить 125 тонн. Її піднімали та встановлювали 3 доби.

Міст спирається на 4 опори – дві проміжні, на яких він змінює напрям, та дві опори по обох боках мосту. Висота найвищої опори 32 метри, найнижчої – 22 метри.

“Майже всі матеріали, що використовували для будівництва, виготовлені в Україні. Скло, яким облаштували 70 квадратних метрів підлоги оглядових майданчиків – теж українське. Воно – міцне, я особисто його випробував. У Німеччині ж закупили деформаційні шви і ванти мосту”, - пояснив Віталій Кличко.

На міцність скло мер Києва випробував спільно із братом, легендою світового боксу, екс- чемпіоном світу Володимиром Кличком. Вони обоє кілька разів підстрибнули, продемонструвавши, що скляна підлога витримує навантаження. Всього ж, запевнив Віталій Кличко, 1 метр квадратний такої скляної підлоги витримує навантаження в 1150 кг.

Разом з тим, мер зауважив, що окрім робіт з будівництва мосту, були проведені окремі роботи на Володимирській гірці та поряд з Аркою дружби народів. Так, на Володимирській гірці біля пам’ятника “Володимиру” облаштували фонтан - за стилем він відтворений, як фонтан сторічної давнини.

Також здійснили реконструкцію парку “Хрещатий”, що біля Арки Дружби народів. Там облаштували нові тротуари, лави, урни для сміття, частково замінили ліхтарі.

Разом з тим, було укріплено схили Володимирської гірки та схили поряд з Аркою дружби народів, чого не робили в столиці десятками років. В результаті Національна філармонія перебувала в напіваварійному стані. Тепер філармонії нічого не загрожує. Схили укріпили майже 400 буронабивними палями і 4 підпірними стінами.

Вартість будівництва самого мосту – 275 млн грн.

Будівництво фонтану, освітлення території, її благоустрій, прокладення інженерних мереж, проектування об’єктів та інші роботи - близько 90 млн грн.

Укріплення схилів – майже 55 млн. грн.

Загальна вартість кількох об‘єктів - мосту, фонтану, підпірних стін та інших витрат - складає близько 400 мільйонів гривень.

“Усі витрати будуть перевірені, як ми це робимо на інших об’єктах. І Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, і Контрольно-ревізійним управлінням”, - підсумував міський голова.

Він відкрив міст з обох боків разом з киянами і запросив їх прогулятися і оцінити нову привабливу локацію столиці.

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