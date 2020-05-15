Кличко после вспышки COVID-19 в интернате для девушек объявил о проверке ряда учреждений
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В столице после обнаружения возгорания коронавирусной болезни в Дарницком доме-интернате для девушек проверят еще семь учреждений. Об этом на срочном брифинге в пятницу заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Мы проверим и протестируем также воспитанников и персонал Святошинского дома-интерната для мальчиков, два городские учреждения для престарелых и четыре специализированных учреждения для женщин и мужчин", - сказал городской голова.
Он призвал всех соблюдать правила, ведь ситуация с Дарницким интернатом показывает, "как один человек может инфицировать многих людей".
Напомним, в Дарницком доме-интернате для девушек сегодня подтвердили вспышку коронавирусной болезни. Заболел в интернате 81 человек.