Кличко після спалаху COVID-19 в інтернаті для дівчат оголосив перевірку низки закладів

“Ми перевіримо і протестуємо також вихованців та персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, два міські заклади для людей похилого віку та чотири спеціалізованих заклади для жінок та чоловіків”, — сказав міський голова.

Він закликав всіх дотримуватись правил, адже ситуація з Дарницьким інтернатом показує, “як одна особа може інфікувати багатьох людей”.

Нагадаємо, у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат сьогодні підтвердили спалах коронавірусної хвороби. Захворіла в інтернаті 81 особа.