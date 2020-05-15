Кличко після спалаху COVID-19 в інтернаті для дівчат оголосив перевірку низки закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У столиці після виявлення спалаху коронавірусної хвороби в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат перевірять ще сім установ. Про це на терміновому брифінгу в п’ятницю заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Ми перевіримо і протестуємо також вихованців та персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, два міські заклади для людей похилого віку та чотири спеціалізованих заклади для жінок та чоловіків”, — сказав міський голова.
Він закликав всіх дотримуватись правил, адже ситуація з Дарницьким інтернатом показує, “як одна особа може інфікувати багатьох людей”.
Нагадаємо, у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат сьогодні підтвердили спалах коронавірусної хвороби. Захворіла в інтернаті 81 особа.