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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Актуальное
Кличко: больница №8 не входит в список опорных для коронавируса

Кличко: больница №8 не входит в список опорных для коронавируса

Киев  •  УНН

 • 37059 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Киевская городская больница №8 не входит в перечень больниц, которые определены как опорные для приема больных коронавирусом, а Александровская больница принимает всех пациентов независимо от статуса. Об этом в среду на брифинге сообщил городской глава Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Киевская городская клиническая больница №8, относительно которой сегодня распространяют недостоверную информацию, не входит в перечень больниц, которые определены как опорные для приема больных коронавирусом! Журналисты могли бы этим поинтересоваться. Список этих больниц был обнародован!", - подчеркнул Кличко.

По его словам, это семь определенных больниц столицы (3 - для взрослых, 2 - для детей, 2 - для беременных): Александровская, Киевская городская больница № 4, городская клиническая больница №9, Киевская городская детская больница № 1, городская детская клиническая инфекционная больница, городские родильные дома №3 и №5.
Мэр также отметил, что все эти заведения обеспечены экспресс-тестами, расходными материалами, средствами защиты.

"Отдельно подчеркну: средства индивидуальной защиты мы, в первую очередь, передаем медикам этих опорных больниц", - подчеркнул Кличко.

Он также прокомментировал информацию о том, якобы, в Александровскую больницу доставляют только VIP-пациентов.

"Некоторые умники пишут, якобы, Александровская - это некая "новая Феофания", VIP-больница. Что туда принимают только депутатов. Это - абсолютная ложь! Александровская больница первой начала принимать больных. И стала, можно сказать, флагманской. Статус больного в данном случае не играет никакой роли! Например, студент, который заразился в Украине, тоже был госпитализирован в Александровскую больницу. Все остальные шесть определенных медучреждений тоже подготовлены к приему больных с подозрением на коронавирус", - подчеркнул Кличко.

Он призвал киевлян и всех украинцев не пренебрегать своим здоровьем.

"При первых проявлениях симптомов - оставайтесь дома и свяжитесь со своим семейным врачом. Выполняйте все рекомендации. В случае ухудшения самочувствия - вызывайте скорую. Берегите себя и близких!", - сказал Кличко.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что в больницу №8 будут доставлять больных коронавирусом, а в медучреждении не хватает средств защиты для врачей.

Напомним, по словам Кличко, в Киеве за распространение неправдивой информации относительно коронавируса 24-х граждан привлекли к административной ответственности.

Украинские Национальные Новости

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