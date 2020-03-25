Кличко: лікарня №8 не входить в список опорних для коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Київська міська лікарня №8 не входить до переліку лікарень, що визначені як опорні для прийому хворих на коронавірус, а Олександрівська лікарня приймає всіх пацієнтів не залежно від статусу. Про це у середу на брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Київська міська клінічна лікарня №8, щодо якої сьогодні поширюють недостовірну інформацію, не входить до переліку лікарень, що визначені як опорні для прийому хворих на коронавірус! Журналісти могли б цим поцікавитися. Список цих лікарень був оприлюднений!", - наголосив Кличко.
З його слів, це сім визначених лікарень столиці (3 – для дорослих, 2 – для дітей, 2 – для вагітних): Олександрівська, Київська міська лікарня № 4, міська клінічна лікарня №9, Київська міська дитяча лікарня № 1, міська дитяча клінічна інфекційна лікарня, міські пологові будинки №3 та №5.
Мер також зазначив, що всі ці заклади забезпечені експрес-тестами, витратними матеріалами, засобами захисту.
"Окремо наголошу: засоби індивідуального захисту ми, в першу чергу, передаємо медикам цих опорних лікарень", - підкреслив Кличко.
Він також прокоментував інформацію щодо того, нібито, в Олександрівську лікарню доправляють тільки VIP-пацієнтів.
"Деякі розумники пишуть, нібито, Олександрівська - це якась "нова Феофанія", VIP-лікарня. Що туди приймають тільки депутатів. Це – абсолютна брехня! Олександрівська лікарня першою почала приймати хворих. І стала, можна сказати, флагманською. Статус хворого в даному випадку не грає жодної ролі! Наприклад, студент, що заразився в Україні, теж був госпіталізований до Олександрівської лікарні. Всі інші шість визначених медзакладів теж підготовлені до прийому хворих з підозрою на коронавірус", - підкреслив Кличко.
Він закликав киян та всіх українців не нехтувати своїм здоров’ям.
"При перших проявах симптомів – залишайтеся вдома і зв’яжіться зі своїм сімейним лікарем. Виконуйте всі рекомендації. У разі погіршення самопочуття – викликайте швидку. Бережіть себе і близьких!", - сказав Кличко.
Зазначимо, раніше в ЗМІ з‘явилась інформація, ніби у лікарню №8 будуть доставляти хворих на коронавірус, а в медустанові не вистачає засобів захисту для лікарів.
Нагадаємо, за словами Кличка, у Києві за розповсюдження неправдивої інформації щодо коронавірусу 24-х громадян притягнули до адміністративної відповідальності.