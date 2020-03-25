Кличко: лікарня №8 не входить в список опорних для коронавірусу

КИЇВ. 25 березня. УНН. Київська міська лікарня №8 не входить до переліку лікарень, що визначені як опорні для прийому хворих на коронавірус, а Олександрівська лікарня приймає всіх пацієнтів не залежно від статусу. Про це у середу на брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.