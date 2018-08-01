Кличко: КГГА реализовала стремление общества - вернула контроль над тепловым хозяйством Киева

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 16665 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 78203 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119044 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126923 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166291 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152328 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140293 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130346 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179185 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

9 марта, 10:01 • 39704 просмотра
Германия опасается, что Трамп может отключить поддержку F-35

Германия опасается, что Трамп может отключить поддержку F-35

9 марта, 10:08 • 32098 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

9 марта, 12:17 • 58863 просмотра
"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

9 марта, 12:46 • 40045 просмотра
Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

9 марта, 13:32 • 28137 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 144099 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 179185 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 187305 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 197871 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 255013 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 166291 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107005 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111289 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113216 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112517 просмотра
Актуальное
Кличко: КГГА реализовала стремление общества - вернула контроль над тепловым хозяйством Киева

Кличко: КГГА реализовала стремление общества - вернула контроль над тепловым хозяйством Киева

Киев  •  УНН

 • 6125 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Столица реализовала стремление общества - вернула контроль над тепловым хозяйством Киева. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время пресс-конференции на ТЭЦ-5, которая отныне перешла в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", передает со ссылкой на сообщение официального портала Киева .

"Сегодня без преувеличения историческое событие - возвращены в управление города уникальный теплоэнергетический комплекс, 17 лет находился в управлении частной компании" Киевэнерго ". Несмотря на ряд препятствий, критики и попыток дискредитировать этот процесс, город реализовало стремление общества - вернуло контроль над тепловым хозяйством Киева. Мы осуществили сложную работу, которая продолжалась два года. Сегодня в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" возвращаются, в частности, две крупнейших теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. А также единственный работающий в Украине мусоросжигательный завод "Энергия", - отметил Виталий Кличко.

По словам мэра, под контроль городской общины перешли более ста тысяч объектов: 2600 километров тепловых сетей, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод «Энергия», почти две сотни котельных и станций теплоснабжения. На работу в "Киевтеплоэнерго" переведены более 7500 квалифицированных рабочих, обеспечивать стабильную работу теплоэнергетического комплекса.

Виталий Кличко подчеркнул, что процесс возвращения теплового хозяйства в управление общины - прецедент в Украине. До этого не было примеров, чтобы городское имущество возвращали в управление от частной структуры. Мэр столицы отметил, что город решило еще не все проблемы по обеспечению эффективной работы теплоэнергетического хозяйства.

Главной проблемой остается нежелание НАК "Нафтогаз Украины" заключать договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго", пока город не возьмет на себя долги, которые были образованы в период действия соглашения с "Киевэнерго". Городская власть предложила "Нафтогаза": обеспечить газ для нужд города и отдельно решать вопрос задолженности.

Зато, НАК "Нафтогаз" продолжает требовать от Киева уплаты штрафных санкций и пени, которые возникли в результате хозяйственной деятельности частной компании. А это - более 1 млрд 200 млн гривен.

"Я не могу себе позволить подарить кому-то, к примеру, 10 новых детсадов или 7 школ, или 150 километров дорог, которые можно построить за эти деньги. "Нафтогаз" делает нас, киевлян, заложниками ситуации. И у меня такое впечатление, что кто-то хочет, чтобы у Кличко не получилось эффективно работать. Чтобы проблема с газом оставалась для Киева и в дальнейшем. Эта проблема - искусственная. Она мне напоминает проблему, которую имел господин Садовый во Львове с мусором. Похожая ситуация. Коммерческие компании, с которыми договаривались, странным образом отказываются подписывать с нами договор на поставку газа. И это происходит 3:00 до того, как имущество должно перейти в коммунальное управление. Очень много странных вещей происходило. Я не хочу жаловаться. Мы все эти вызовы преодолеем. Но я думаю, что в этом вопросе возникли некоторые политические составляющие ", - заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что город не допустило отключения ТЭЦ-5, которое могло произойти в ночь на 1 августа, и какое бы повлекло проблемы не только с горячей водой, но и с электроснабжением в Киеве.

Мэр столицы также отметил, что город готов к переговорам с НАК "Нафтогаз" и отстаивает свою позицию в судах, решение которых будет выполнять. Но он в очередной раз призвал руководство этой компании подписать соглашение с КП "Киевтеплоэнерго" на поставку газа.

"Неподписанные договора, поэтому - отсутствие горячей воды и угроза отключения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают теплом и горячей водой около 70% Киева и производят электричество, могли вызвать возникновение чрезвычайной ситуации. Сегодня благодаря совместным усилиям городских властей и представителей правительства мы избежали угрозы отключения ТЭЦ. На эти объекты временно будет поставляться природный газ других поставщиков. А мы в течение нескольких недель совместно с представителями правительства отработаем алгоритм урегулирования проблемы задолженности перед "Нафтогазом". Ведь наша первоочередная цель - вернуть поставках газа на все объекты генерации, в том числе станции теплоснабжения и котельной, и вернуть жителям города горячую воду ", - заявил Виталий Кличко.

В течение месяца столица будет закупать газ у коммерческой структуры. По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева, город приобрел более 18000000 кубометров газа.

"Мы заключили соглашение с коммерческой структурой и не допустили остановки ТЭЦ-5. Эта станция дает городу электроэнергию. Остановка ТЭЦ-5 однозначно привело бы к техногенным последствиям. Это подтвердили и в ДСНС и в Минэнерго. Цена на газ - 10000 200 гривен за тысячу кубометров. Также мы переходим на режим оптимальной экономии, и по результатам этой работы будут сделаны выводы и приняты решения ", - заявил Петр Пантелеев.

Сейчас, по словам мэра столицы, продолжается активная подготовка к отопительному сезону в городе. Предприятие "Киевтеплоэнерго" продолжает проводить необходимые гидравлические испытания, закупает технику, сохраняет необходимые социальные стандарты для работников. Предприятие получило все необходимые лицензии и тарифы для полноценной хозяйственной деятельности.

Также совместно с международными партнерами разрабатывается новая схема теплоснабжения столицы. Она предусматривает ремонт и модернизацию инфраструктуры. Именно это в дальнейшем позволит Киеву сократить теплопотери, сделать систему теплообеспечения города более эффективной, а качество услуг для людей - качественной.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы