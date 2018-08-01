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Кличко: КМДА реалізувала прагнення громади – повернула контроль над тепловим господарством Києва

Кличко: КМДА реалізувала прагнення громади – повернула контроль над тепловим господарством Києва

Київ • УНН

 • 6125 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Столиця реалізувала прагнення громади — повернула контроль над тепловим господарством Києва. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час прес-конференції на ТЕЦ-5, яка відсьогодні перейшла в управління комунального підприємства “Київтеплоенерго”, передає УНН із посиланням на повідомлення офіційного порталу Києва.

“Сьогодні без перебільшення історична подія — повернуто в управління міста унікальний теплоенергетичний комплекс, що 17 років перебував в управлінні приватної компанії “Київенерго”. Попри низку перепон, критики й намагань дискредитувати цей процес, місто реалізувало прагнення громади — повернуло контроль над тепловим господарством Києва. Ми здійснили складну роботу, що тривала два роки. Сьогодні в управління комунального підприємства “Київтеплоенерго” повертаються, зокрема, дві найбільших теплоелектроцентралі — ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. А також єдиний працюючий в Україні сміттєспалювальний завод “Енергія”, — відзначив Віталій Кличко.

За словами мера, під контроль міської громади перейшли понад сто тисяч об’єктів: 2,6 тисяч кілометрів теплових мереж, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, завод “Енергія”, майже дві сотні котельних та станцій теплопостачання. На роботу в “Київтеплоенерго” переведені більше 7,5 тисяч кваліфікованих робітників, що забезпечуватимуть стабільну роботу теплоенергетичного комплексу.

Віталій Кличко підкреслив, що процес повернення теплового господарства в управління громади — прецедент в Україні. До цього не було прикладів, щоб міське майно повертали в управління від приватної структури. Мер столиці зазначив, що місто розв’язало ще не всі проблеми щодо забезпечення ефективної роботи теплоенергетичного господарства.

Головною проблемою залишається небажання НАК “Нафтогаз України” укладати угоду на постачання газу з “Київтеплоенерго”, поки місто не візьме на себе борги, що були утворені за період дії угоди з “Київенерго”. Міська влада запропонувала “Нафтогазу”: забезпечити газ для потреб міста і окремо вирішувати питання заборгованості.

Натомість, НАК “Нафтогаз” продовжує вимагати від Києва сплати штрафних санкцій і пені, які виникли в результаті господарської діяльності приватної компанії. А це — більше 1 млрд 200 млн гривень.

“Я не можу собі дозволити подарувати комусь, до прикладу, 10 нових дитсадків чи 7 шкіл, або 150 кілометрів доріг, які можна збудувати за ці кошти. „Нафтогаз“ робить нас, киян, заручниками ситуації. І у мене таке враження, що хтось хоче, аби у Кличка не вийшло ефективно працювати. Аби проблема із газом залишалася для Києва й надалі. Ця проблема — штучна. Вона мені нагадує проблему, яку мав пан Садовий у Львові зі сміттям. Схожа ситуація. Комерційні компанії, з якими домовлялися, дивним чином відмовляються підписувати з нами угоду на постачання газу. І це відбувається за три години до того, як майно має перейти у комунальне управління. Дуже багато дивних речей відбувалося. Я не хочу скаржитися. Ми ці всі виклики подолаємо. Але я думаю, що в цьому питанні виникли деякі політичні складові”, — заявив Віталій Кличко.

Він зазначив, що місто не допустило відключення ТЕЦ-5, яке могло відбутися в ніч на 1 серпня, і яке б спричинило проблеми не тільки з гарячою водою, а й із електропостачанням у Києві.

Мер столиці також зазначив, що місто готове до переговорів із НАК “Нафтогаз” та відстоює свою позицію в судах, рішення яких виконуватиме. Але він вкотре закликав керівництво цієї компанії підписати угоду з КП “Київтеплоенерго” на постачання газу.

“Непідписані договори, через це — відсутність гарячої води та загроза відключення ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, що забезпечують теплом та гарячою водою близько 70% Києва і виробляють електрику, могли спричинити виникнення надзвичайної ситуації. Сьогодні завдяки спільним зусиллям міської влади й представників уряду ми уникнули загрози відключення ТЕЦ. На ці об’єкти тимчасово постачатиметься природний газ інших постачальників. А ми протягом кількох тижнів спільно з представниками уряду відпрацюємо алгоритм остаточного врегулювання проблеми заборгованості перед „Нафтогазом“. Адже наша першочергова мета — повернути постачання газу на усі об’єкти генерації, в тому числі станції теплопостачання та котельні, і повернути мешканцям міста гарячу воду”, — заявив Віталій Кличко.

Протягом місяця столиця буде закуповувати газ у комерційної структури. За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, місто придбало понад 18 мільйонів кубометрів газу.

“Ми уклали угоду з комерційною структурою і не допустили зупинки ТЕЦ-5. Ця станція дає місту електроенергію. Зупинка ТЕЦ-5 однозначно призвела б до техногенних наслідків. Це підтвердили й у ДСНС і в Міненерго. Ціна на газ — 10 тисяч 200 гривень за тисячу кубометрів. Також ми переходимо на режим оптимальної економії, і за результатами цієї роботи будуть зроблені висновки та ухвалені рішення”, — заявив Петро Пантелеєв.

Нині, за словами мера столиці, триває активна підготовка до опалювального сезону в місті. Підприємство “Київтеплоенерго” продовжує проводити необхідні гідравлічні випробування, закуповує техніку, зберігає необхідні соціальні стандарти для працівників. Підприємство отримало всі необхідні ліцензії та тарифи для повноцінної господарської роботи.

Також спільно з міжнародними партнерами розробляється нова схема теплопостачання столиці. Вона передбачає ремонт та модернізацію інфраструктури. Саме це в подальшому дозволить Києву скоротити тепловтрати, зробити систему теплозабезпечення міста більш ефективною, а якість послуг для людей — якіснішою.

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