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Кличко: киевлянам и гостям столицы понравится обновленный парк &quot;Муромец&quot; в Деснянском районе

Кличко: киевлянам и гостям столицы понравится обновленный парк &quot;Муромец&quot; в Деснянском районе

Киев  •  УНН

 • 14587 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Парк "Муромец", который обустроят в Деснянском районе столицы, будет историческую тематику и вместе с тем будет современным. Он понравится киевлянам и гостям города. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра .

Кличко отметил, что в конце марта был определен победитель конкурса по благоустройству центральной части урочища Водоворот (остров Труханов - остров Муромец) в Деснянском районе. Победителем признана работа авторского коллектива во главе с молодым талантливым художником-скульптором Владимиром Журавлем.

Виталий Кличко рассказал, что по условиям конкурса проект должен предусматривать сохранение исторического, природно-ландшафтного, экологического, туристического и рекреационного потенциала центральной части города и днепровских островов. Согласно природоохранным законодательством Украины.

"На конкурс было подано 10 заявок, из них отобрали три работы, среди которых и выбирали победителя. Все работы имели свой персональный код. На этапе согласования члены жюри конкурса не знали имен авторов проектов ", - сказал Виталий Кличко.

По его словам, в проекте победителей удачно сочетаются история и современность, чего не хватало, например, двум другим финалистам.

"Хорошая идея - установление скульптуры легендарному богатырю времен Киевской Руси Илье Муромцу на центральной аллее, что позволит акцентировать внимание посетителей парка на его тематике", - подчеркнул Кличко.

Киевский городской председатель также отметил, что остров действительно имеет давнюю историю. В частности, в XII-XIII веках на острове Муромец располагалась богатырская застава, поэтому проект предлагает воссоздать в парке дух нашей доблестной старины, подчеркнув тот факт, что большинство былинных богатырей родились именно на территории Украины.

В то же время, заверил Виталий Кличко, парк, имея историческую тематику, будет современным. В частности, ландшафтную инфраструктуру оборудуют с использованием современных трендов, установят систему информации и навигации, современное освещение.

"Например, чтобы узнать информацию о любой объект в парке, нужно будет лишь поднести ваш смартфон к QR-кода объекта. Это современно, удобно и быстро ", - добавил мэр.

Кроме того, парк будет оснащен пандусами и тактильными табличками, вымощенный тактильной плиткой, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя комфортно. Также вдоль дорожек размещаться двусторонние скамейки и небольшие тумбы для сидения, и через парк будет проходить веломаршрут.

Кличко также подчеркнул, что парк будет разделен на 4 зоны - сквер Ильи Муромца, аллея Воспоминаний, площадь с Камнем (тем самым из сказки о трех богатырей), ансамбль Хранителей Украины-Руси с "Сказочный болотом" и бронзовой картой Киева XI-XIII века .

"Хотя конкурс уже завершен, победители должны учесть рекомендации жюри и доработать проект. В ближайшее время это будет сделано, и мы сможем перейти к следующему этапу в работе ", - сказал Виталий Кличко.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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