Кличко: киянам і гостям столиці сподобається оновлений парк "Муромець" в Деснянському районі

Кличко зазначив, що наприкінці березня було визначено переможця конкурсу з благоустрою центральної частини урочища Чорторий (острів Труханів - острів Муромець) в Деснянському районі. Переможцем визнано роботу авторського колективу на чолі з молодим талановитим художником-скульптором Володимиром Журавлем.

Віталій Кличко розповів, що за умовами конкурсу проект повинен передбачати збереження історичного, природно-ландшафтного, екологічного, туристичного та рекреаційного потенціалу центральної частини міста і дніпровських островів. Згідно з природоохоронним законодавством України.

“На конкурс було подано 10 заявок, з них відібрали три роботи, серед яких і вибирали переможця. Всі роботи мали свій персональний код. На етапі узгодження члени журі конкурсу не знали імен авторів проектів”, - сказав Віталій Кличко.

За його словами, у проекті переможців вдало поєднуються історія і сучасність, чого не вистачало, наприклад, двом іншим фіналістам.

“Гарна ідея – встановлення скульптури легендарному богатирю часів Київської Русі Іллі Муромцю на центральній алеї, що дозволить акцентувати увагу відвідувачів парку на його тематиці”, - наголосив Кличко.

Київський міський голова також зауважив, що острів дійсно має давню історію. Зокрема, у XII-XIII сторіччях на острові Муромець розташовувалась богатирська застава, тому проект пропонує відтворити в парку дух нашої доблесної старовини, підкресливши той факт, що більшість билинних богатирів народилися саме на території України.

Водночас, запевнив Віталій Кличко, парк, маючи історичну тематику, буде сучасним. Зокрема, ландшафтну інфраструктуру обладнають з використанням сучасних трендів, встановлять систему інформації та навігації, сучасне освітлення.

“Наприклад, щоб дізнатися інформацію про будь-який об'єкт в парку, потрібно буде лише піднести ваш смартфон до QR-коду об‘єкту. Це сучасно, зручно і швидко”, - додав міський голова.

Крім того, парк буде оснащений пандусами та тактильними табличками, вимощений тактильною плиткою, щоб люди з обмеженими можливостями почувалися комфортно. Також уздовж доріжок розміщуватимуться двосторонні лавки та невеликі тумби для сидіння, і через парк проходитиме веломаршрут.

Кличко також підкреслив, що парк буде розділений на 4 зони - сквер Іллі Муромця, алея Спогадів, площа з Каменем (тим самим з казки про трьох богатирів), ансамбль Хранителів України-Русі з "Казковим болотом" і бронзовою картою Києва XI-XIII сторіччя.

“Хоча конкурс вже завершено, переможці повинні врахувати рекомендації журі та доопрацювати проект. Найближчим часом це буде зроблено, і ми зможемо перейти до наступного етапу в роботі”, - сказав Віталій Кличко.