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Кличко: АГУ должна разработать реальные механизмы погашения задолженности по разнице в тарифах на ЖКУ

Кличко: АГУ должна разработать реальные механизмы погашения задолженности по разнице в тарифах на ЖКУ

Киев  •  УНН

 • 10734 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Ассоциация городов Украины должна разработать реальные механизмы погашения задолженности по разнице в тарифах на жилищно-коммунальные услуги, образовавшиеся в течение 2016-2017 годов. Об этом заявил мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко во время заседания правления АГУ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра.

"Одной из самых болезненных для местного самоуправления является проблема задолженности по разнице в тарифах на жилищно-коммунальные услуги. И мы в кратчайшие сроки должны решить этот вопрос", - сказал В.Кличко.

Кличко подчеркнул, что в 2017 году так и не была решена проблема погашения задолженности по разнице в тарифах, которая возникла еще до 1 января 2016 года. Он напомнил, что в Госбюджете в прошлом году были предусмотрены 5 млрд грн на эти цели, а также законодательно определен механизм погашения.

"Фактически в прошлом году было использовано на погашение задолженности лишь 1,7 млрд грн. При этом около 95% средств ушло предприятиям теплоснабжения. А еще 1,8 млрд в декабря 2017 года направлено на погашение задолженности за электроэнергию "Вода Донбасса", - отметил председатель Ассоциации городов.

"Возникла также и проблема погашения задолженности по разнице в тарифах за 2016-2017 года. И, по данным Минрегиона, эта цифра составляет около 11 млрд грн по теплокоммунэнерго и около 2 млрд грн по предприятиям водоснабжения и водоотведения", - добавил Кличко.

По его словам, механизм определения и погашения задолженности по разнице в тарифах, начиная с 2016 года, отсутствует. Он отметил, что это произошло из-за законодательной нормы о недопустимости установления цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги на уровне ниже экономически обоснованного.

Среди путей решения проблемы - наработка изменений в законодательство и выделение средств в Госбюджете на погашение задолженности по разнице в тарифах перед предприятиями тепло- и водоснабжения за прошлые периоды. Для изучения ситуации и выработки предложений по погашению существующей задолженности по разнице в тарифах на жилищно-коммунальные услуги за 2016-2017 годы правления Ассоциации создало рабочую группу. В ее состав вошли мэры ряда городов.

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