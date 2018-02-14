Кличко: АМУ має напрацювати реальні механізми погашення заборгованості з різниці в тарифах на ЖКП

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 172536 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 175534 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 306187 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 214854 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 317484 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 210855 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 237290 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254204 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246547 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136264 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
79 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 58460 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 52038 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 137616 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 43624 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 48302 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 137616 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 172540 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 306192 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 317488 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 279218 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 100349 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 87688 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 124048 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 141303 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 146636 перегляди
Актуальне
Кличко: АМУ має напрацювати реальні механізми погашення заборгованості з різниці в тарифах на ЖКП

Кличко: АМУ має напрацювати реальні механізми погашення заборгованості з різниці в тарифах на ЖКП

Київ • УНН

 • 10735 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Асоціація міст України має напрацювати реальні механізми погашення заборгованості з різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги, що утворилися протягом 2016-2017 років. Про це заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко під час засідання правління АМУ, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.

“Однією із найболючіших для місцевого самоврядування є проблема заборгованості з різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги. І ми маємо в найкоротші терміни вирішити це питання”, — сказав В.Кличко.

Кличко наголосив, що протягом 2017 року так і не була остаточно вирішена проблема погашення заборгованості з різниці в тарифах, що виникла ще до 1 січня 2016 року. Він нагадав, що в Держбюджеті минулого року були передбачені 5 млрд грн на ці цілі, а також законодавчо визначений механізм погашення.

“Фактично минулого року було використано на погашення заборгованості лише 1,7 млрд грн. При цьому близько 95% коштів пішло підприємствам теплопостачання. А ще 1,8 млрд у грудні 2017 року спрямовані на погашення заборгованості за електроенергію “Вода Донбасу”, — зауважив голова Асоціації міст.

“Виникла також і проблема погашення заборгованості з різниці в тарифах за 2016—2017 роки. І, за даними Мінрегіону, ця цифра складає близько 11 млрд грн по теплокомуненерго та близько 2 млрд грн по підприємствах водопостачання та водовідведення”, — додав В.Кличко.

За його словами, механізм визначення та погашення заборгованості з різниці в тарифах, починаючи з 2016 року, відсутній. Він зауважив, що це сталося через законодавчу норму щодо недопустимості встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, нижчому за економічно обґрунтований.

Серед шляхів вирішення проблеми — напрацювання змін до законодавства та виділення коштів в Держбюджеті на погашення заборгованості з різниці в тарифах перед підприємствами тепло- та водопостачання за минулі періоди. Для вивчення ситуації та напрацювання пропозицій щодо погашення існуючої заборгованості з різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги за 2016—2017 роки правління Асоціації створило робочу групу. До її складу увійшли мери низки міст.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.17
Bitcoin
$86,937.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,054.77
Ethereum
$2,009.58