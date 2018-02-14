Кличко: АМУ має напрацювати реальні механізми погашення заборгованості з різниці в тарифах на ЖКП

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Асоціація міст України має напрацювати реальні механізми погашення заборгованості з різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги, що утворилися протягом 2016-2017 років. Про це заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко під час засідання правління АМУ, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.