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Классическая российская шизофрения: Подоляк отреагировал на цинические заявления лаврова

Классическая российская шизофрения: Подоляк отреагировал на цинические заявления лаврова

Киев • УНН

 • 201963 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление руководителя МИД рф сергея лаврова о "свержении киевского режима", передает УНН.

Цитата

"Сегодняшние заявления лаврова на встрече с представителями стран – членов Лиги арабских государств – хорошее напоминание о том, почему не стоит летом передвигаться под солнцем без головного убора. Классическая российская шизофрения: утром заявляешь, что москва стремится к переговорам, а уже вечером – что твоя цель – "избавиться от антинародного киевского режима". И это говорит субъект, представляющий страну-варвара, которая без всяких причин вторглась на чужую территорию и максимально жестоко убивает украинцев. Так вот, "режимы" – это что-то в российских тюрьмах, а в Украине есть законно избранная власть, победившая на честных, конкурентных, демократических выборах. Столько незнакомых для российской элиты слов в одном предложении, не правда ли?", -  отметил он.

Подоляк также подчеркнул, что решая свергнуть "антиисторические режимы", важно самому случайно не оказаться на безусловной свалке истории. Особенно, если цивилизация уже крайне пренебрежительно смотрит на субъектов, совершивших столько задокументированных тяжких военных преступлений.

Контекст 

Глава МИД рф сергей лавров цинично заявил, что "украинцам помогут избавиться от антинародного и антиисторического режима".

Украинские Национальные Новости

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