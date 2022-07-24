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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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"Ми допоможемо українському народу позбутися антинародного та антиісторичного режиму": лавров зробив нову цинічну заяву

"Ми допоможемо українському народу позбутися антинародного та антиісторичного режиму": лавров зробив нову цинічну заяву

Київ • УНН

 • 511428 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Глава МЗС рф сергій лавров цинічно заявив, що "українцям допоможуть позбутися антинародного та антиісторичного режиму". Про це він сказав під час зустрічі з постпредами країн-членів Ліги арабських держав у Каїрі, передає УНН.

Цитата

"Нам шкода український народ, який заслуговує набагато кращого. Нам шкода українську історію, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, хто піддався державній пропаганді київського режиму, націленій на те, щоб Україна стала вічним ворогом росії. російський і український народ продовжать жити разом. Ми обов'язково допоможемо українському народу позбутися режиму, абсолютно антинародного та антиісторичного", - заявив Лавров.

Нагадаємо 

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що "спецоперація" вийшла за межі "днр" та "лнр", а географія завдань російських військових, нібито, змінилася.

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