"Ми допоможемо українському народу позбутися антинародного та антиісторичного режиму": лавров зробив нову цинічну заяву

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"Нам шкода український народ, який заслуговує набагато кращого. Нам шкода українську історію, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, хто піддався державній пропаганді київського режиму, націленій на те, щоб Україна стала вічним ворогом росії. російський і український народ продовжать жити разом. Ми обов'язково допоможемо українському народу позбутися режиму, абсолютно антинародного та антиісторичного", - заявив Лавров.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що "спецоперація" вийшла за межі "днр" та "лнр", а географія завдань російських військових, нібито, змінилася.