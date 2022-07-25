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Класична російська шизофренія: Подоляк відреагував на цинічні заяви лаврова

Класична російська шизофренія: Подоляк відреагував на цинічні заяви лаврова

Київ • УНН

 • 201965 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву керівника МЗС рф сергія лаврова про "повалення київського режиму", передає УНН.

Цитата

"Сьогоднішні заяви лаврова на зустрічі з представниками країн – членів Ліги арабських держав – добре нагадування про те, чому не варто влітку пересуватися під сонцем без головного убору. Класична російська шизофренія: вранці заявляєш, що москва прагне переговорів, а вже ввечері – що твоя мета – "позбутися антинародного київського режиму". І це каже суб'єкт, що представляє країну-варвара, яка без жодних причин вторглася на чужу територію та максимально жорстоко вбиває українців. Так от, "режими" – це щось у російських в'язницях, а в Україні є законно обрана влада, яка перемогла на чесних, конкурентних, демократичних виборах. Стільки незнайомих для російської еліти слів в одному реченні, чи не так?", -  зазначив він.

Подоляк також наголосив, що вирішуючи скинути "антиісторичні режими", важливо самому випадково не опинитися на безумовному смітнику історії. Особливо якщо цивілізація вже вкрай зневажливо дивиться на суб'єктів, які скоїли стільки задокументованих важких воєнних злочинів.

Контекст 

Глава МЗС рф сергій лавров цинічно заявив, що "українцям допоможуть позбутися антинародного та антиісторичного режиму".

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