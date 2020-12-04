"Киевского террориста" из СИЗО переведут в психушку со строгим наблюдением
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Печерский районный суд столицы изменил меру пресечения гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка, с содержания под стражей на помещение в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы столичной прокуратуры.
"... Печерский районный суд столицы изменил меру пресечения гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка, с содержания под стражей на помещение в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением. Соответствующее решение принято на заседании в пятницу, 4 декабря 2020 года ", - говорится в сообщении.
Основанием для внесения соответствующего ходатайства стали выводы судебно-психиатрической экспертизы, в которых указано на необходимость применения к подозреваемому принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением, сообщили в прокуратуре.
Кроме того, эксперты установили, что в настоящее время по своему психическому состоянию подозреваемый не может осознавать свои действия и руководить ими, говорится в сообщении.
Напомним, 3 августа указанный человек угрожал взрывом в одном из банков в центре столицы. Спецназовцы задержали его на месте происшествия.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечение внимания общественности к определенным его взглядов (ч. 1 ст. 258 УК Украины).