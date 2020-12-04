"Київського терориста" із СІЗО переведуть до психлікарні із суворим наглядом

"... Печерський районний суд столиці змінив запобіжний захід громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом у приміщенні банку, з тримання під вартою на поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом. Відповідне рішення ухвалено на засіданні у п’ятницю, 4 грудня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Підставою для внесення відповідного клопотання стали висновки судово-психіатричної експертизи, у яких вказано на необхідність застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом, повідомили у прокуратурі.

Крім того, експерти встановили, що на теперішній час за своїм психічним станом підозрюваний не може усвідомлювати свої дії та керувати ними, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, 3 серпня вказаний чоловік погрожував вибухом в одному з банків у центрі столиці. Спецпризначенці затримали його на місці події.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто погрозі вибухом, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних його поглядів (ч. 1 ст. 258 КК України).