Киевского таможенника арестовали за взяточничество

Печерским районным судом города Киева взяты под стражу уличенные в получении неправомерной выгоды в размере почти 6000 долларов США начальник таможенного поста "Восточный" и его сообщник с возможностью внесения залога.

Указанным лицам сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, совершенное группой лиц) УК Украины.

Напомним, таможенник и его сообщник требовали и получили "взятки" за растаможивание товаров от гражданина, который пересекал государственную границу Украины в зоне таможенного поста "Восточный". Они были задержаны в ходе совместной операции сотрудниками военной прокуратуры с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Следствие продолжается.