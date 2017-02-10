Київського митника заарештували за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Нначальника митного поста “Східний” та його спільника заарештували за хабар розміром 6 тис. грн. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Печерським районним судом міста Києва взято під варту викритих на одержанні неправомірної вигоди в майже 6000 доларів США начальника митного поста “Східний” та його спільника з можливістю внесення застави.
Вказаним особам повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене групою осіб) КК України.
Нагадаємо, митник та його спільник вимагали та отримали “хабара” за розмитнення товарів від громадянина, який перетинав державний кордон України в зоні митного поста “Східний”. Їх було затримано в ході спільної операції працівниками військової прокуратури з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
Слідство триває.