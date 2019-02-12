Киевский завод будет ремонтировать самолеты Boeing
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Госпредприятие "Завод 410 ГА" готовит специалистов по обслуживанию авиационной техники марки Boeing. Уже начато освоения услуг по ремонту и техническому обслуживанию самолетов. Об этом сообщает пресс-центр завода гражданской авиации, передает УНН.
"После завершения этапа подготовки специалистов и сертификации производства, предприятие сможет самостоятельно выполнять работы по обслуживанию современной авиационной техники", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство утвердило финплан ГП "Антонов" с 6 млрд грн доходов
Отмечается, что предприятие уже начало освоения услуг по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники марки Boeing, проводя совместные работы на воздушных судах с компанией "КОНКОРД АЭРОТЕХНИКА". Сегодня на территории предприятия находятся два самолета Boeing 737-500, на которых выполняются работы по техническому обслуживанию и покраска.
Как сообщал УНН, ГП "Антонов" в этом году планирует возобновить серию выпуска Ан-148, Ан-158 и Ан-178.