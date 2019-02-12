Київський завод ремонтуватиме літаки Boeing

"Після завершення етапу підготовки спеціалістів та сертифікації виробництва, підприємство зможе самостійно виконувати роботи з обслуговування сучасної авіаційної техніки", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що підприємство вже розпочало освоєння послуг з ремонту та технічного обслуговування авіаційної техніки марки Boeing, проводячи спільні роботи на даних повітряних суднах з компанією "КОНКОРД АЕРОТЕХНІК". Сьогодні на території підприємства знаходяться два літаки Boeing 737-500, на яких виконуються роботи з технічного обслуговування та фарбування.

Як повідомляв УНН, ДП "Антонов" цього року планує відновити серію випуску Ан-148, Ан-158 та Ан-178.