Київський завод ремонтуватиме літаки Boeing
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Держпідприємство "ЗАВОД 410 ЦА" готує спеціалістів з обслуговування авіаційної техніки марки Boeing. Вже розпочато освоєння послуг з ремонту та технічного обслуговування літаків. Про це повідомляє прес-центр заводу цивільної авіації, передає УНН.
"Після завершення етапу підготовки спеціалістів та сертифікації виробництва, підприємство зможе самостійно виконувати роботи з обслуговування сучасної авіаційної техніки", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що підприємство вже розпочало освоєння послуг з ремонту та технічного обслуговування авіаційної техніки марки Boeing, проводячи спільні роботи на даних повітряних суднах з компанією "КОНКОРД АЕРОТЕХНІК". Сьогодні на території підприємства знаходяться два літаки Boeing 737-500, на яких виконуються роботи з технічного обслуговування та фарбування.
Як повідомляв УНН, ДП "Антонов" цього року планує відновити серію випуску Ан-148, Ан-158 та Ан-178.