Уряд затвердив фінплан ДП "Антонов" з 6 млрд грн доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Кабінет міністрів затвердив фінансовий план ДП “Антонов” на 2019 рік, згідно з яким держпідприємство планує отримати понад 6 млрд грн чистого доходу у цьому році. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
"7 лютого, за поданням Мінекономрозвитку, уряд затвердив фінансовий план ДП “Антонов” на 2019 рік. Згідно з документом, у поточному році ДП “Антонов” планує отримати близько 6,1 млрд чистого доходу від реалізації продукції, з яких 5,9 млрд грн – на зовнішніх ринках та 200 млн грн – в Україні", - повідомили у МЕРТ.
Серед основних статей запланованого доходу 263 млн грн також надійдуть від надання інжинірингових послуг, 73 млн грн - від науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і 32,5 млн грн - від роялті.
У 2019 році ДП планує сплатити на користь держави понад 1 млрд гривень, зокрема податків, зборів, включаючи відрахування 30% чистого прибутку ДП “Антонов” на сумму 214,5 млн грн.
Крім того, фінплан ДП “Антонов” передбачає збільшення чистого доходу від реалізації продукції на 21% відносно 2018 року. У тому числі на 22,1% за напрямком “вантажний авіаційний транспорт” та на 312,7% за напрямком “виробництво літальних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування”.
Підприємство також планує у 2019 році підвищити зарплати на підприємстві. Середня зарплата зросте до 15,7 тис. грн, тобто на 57,3% порівняно з 2018 роком.
Нагадаємо, “Антонов” у Фарнборо підписав договір про співпрацю з підрозділом Boeing.