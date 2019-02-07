Уряд затвердив фінплан ДП "Антонов" з 6 млрд грн доходів

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Кабінет міністрів затвердив фінансовий план ДП “Антонов” на 2019 рік, згідно з яким держпідприємство планує отримати понад 6 млрд грн чистого доходу у цьому році. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.