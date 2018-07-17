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“Антонов” у Фарнборо підписав договір про співпрацю з підрозділом Boeing

“Антонов” у Фарнборо підписав договір про співпрацю з підрозділом Boeing

Київ • УНН

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ФАРНБОРО-КИЇВ. 17 липня. УНН. У середу, 17 липня, на авіасалоні Фарнборо-2018 представники ДП “Антонов” та підрозділ американської компанії Boeing, Aviall, підписали Договір про співпрацю щодо післяпродажної підтримки та підтримки виробництва сімейства АН- 1Х8 (Ан-148, Ан-158, Ан-178), передає кореспондент УНН.

Aн-178, що показав високі технічні показники вчора на демонстраційному польоті, отримав високу оцінку експертів.

Aviall — одна з найпотужніших світових компаній в справі післяпродажної підтримки авіакомпаній експлуатантів та виробників.

Aviall має забезпечити “Антонов” західною авіонікою та компонентами, що відкриє українському підприємству шлях до відновлення на нарощування виробничих потужностей, та досягнення заміщення компонентів із Росії на високотехнологічні компоненти Західних виробників.

Крім того, за інформацією прес-служби “Антонова”, підприємство під час міжнародного аерокосмічного салону Фарнборо-2018 підписали з швейцарською компанією “AIR-ION TECHNOLOGIES SA” “Меморандум про взаєморозуміння” щодо налагодження партнерства у розробці, випробуваннях, сертифікації та серійному виготовленні гібридних та повністю електричних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на базі модульної уніфікованої багатофункціональної платформи розробки швейцарської компанії для виконання різноманітних цивільних та військових задач.

Нагадаємо, Україна продемонструвала новітній Ан-178 на авіаційно-космічному салоні "Фарнборо".

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