"Антонов" в Фарнборо подписал договор о сотрудничестве с подразделением Boeing

Aн-178, показавший высокие технические показатели вчера на демонстрационном полете, получил высокую оценку экспертов.

Aviall - одна из крупнейших мировых компаний в деле послепродажной поддержки авиакомпаний эксплуатантов и производителей.

Aviall должно обеспечить "Антонов" западной авионикой и компонентами, что откроет украинскому предприятию путь к восстановлению на наращивание производственных мощностей, и достижения замещения компонентов из России на высокотехнологичные компоненты Западных производителей.

Кроме того, по информации пресс-службы "Антонова", предприятие во время международного аэрокосмического салона Фарнборо-2018 подписало с швейцарской компанией "AIR-ION TECHNOLOGIES SA" "Меморандум о взаимопонимании" по налаживанию партнерства в разработке, испытаниях, сертификации и серийном изготовлении гибридных и полностью электрических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на базе модульной унифицированной многофункциональной платформы разработки швейцарской компании для выполнения различных гражданских и военных задач.

Напомним, Украина продемонстрировала новейший Ан-178 на авиационно-космическом салоне "Фарнборо".